Арбитр Федотов: второй жёлтой карточки игроку ЦСКА, которую требовал «Краснодар», не было

Арбитр Федотов: второй жёлтой карточки игроку ЦСКА, которую требовал «Краснодар», не было
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о спорных эпизодах в матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного судьи встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Давайте обозначим сразу – никакого скандала и ужасного судейства тут не было. На 20-й минуте Шафеев правильно показывает жёлтую, а не красную карточку Жоао Виктору. Мяч был уже практически у Акинфеева, поэтому Кордоба к нему не успевал. Это жёлтая, но никак не красная карточка. Дальше – к отмене гола Кисляка в ворота «Краснодара». Во-первых, не надо считать никакие секунды, в правилах про них ничего не сказано. После фола игрока ЦСКА пошла атака хозяев поля, а владение мяча к «Краснодару» не возвращалось.

При этом атака шла вертикальная, к центру поля мяч также не возвращался. Поэтому это всё – одна фаза атаки, и неважно, сколько именно секунд она длилась. Во-вторых, второй жёлтой за фол, которую требовал «Краснодар», там также не было. Нарушение – с краю, задержка была бедром, никто особо никуда не убегал. Можно назвать это спорным решением, но для меня оно нормальное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

