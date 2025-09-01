Арбитр Федотов: Иванов правильно показал карточку игроку «Пари НН», но не показал Венделу

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Иванова в матче 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Ничего сложного у Иванова тут не было. Он правильно показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» на 39-й, но не показал в этом же эпизоде жёлтую Венделу. Поэтому Лесовой и возмущался – обоюдное наказание тут было бы правильнее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 39-й минуте нападающий нижегородцев Даниил Лесовой был предупреждён за стычку с полузащитником «Зенита» Венделом. Всего у игроков «Пари НН» было четыре жёлтые карточки в матче, у футболистов «Зенита» — одна.