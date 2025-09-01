Скидки
Арбитр Федотов: Иванов правильно показал карточку игроку «Пари НН», но не показал Венделу

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Иванова в матче 7-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сантос – 47'     2:0 Кассьерра – 72'    

«Ничего сложного у Иванова тут не было. Он правильно показал жёлтую карточку игроку «Пари НН» на 39-й, но не показал в этом же эпизоде жёлтую Венделу. Поэтому Лесовой и возмущался – обоюдное наказание тут было бы правильнее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 39-й минуте нападающий нижегородцев Даниил Лесовой был предупреждён за стычку с полузащитником «Зенита» Венделом. Всего у игроков «Пари НН» было четыре жёлтые карточки в матче, у футболистов «Зенита» — одна.

