Дидье Дешам рассказал, как он изменился за время своей работы в сборной Франции

Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил, как он изменился за период работы с национальной командой, которую возглавил в 2012 году.

«Чем Дидье Дешам образца 2025 года отличается от того, каким он был в 2012-м? Он на 13 лет старше, но это незаметно, я знаю (улыбается).

В чём отличия? Благодаря моему разнообразному опыту я лучше исполняю свои обязанности. Что-то получается само собой, что-то я делаю так же, а что-то — по-другому. Поколения меняются, приходится адаптироваться, но по мере продвижения по жизни опыт тоже важен, он меня подпитывает. Главное, что я всегда чувствую себя хорошо, работаю с тем же желанием, энергией и целеустремлённостью», — приводит слова Дешама L'Equipe.

