«Тоттенхэм» подписал форварда Коло Муани из «ПСЖ»

«Тоттенхэм» взял в аренду нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани. Французский форвард проведёт сезон-2025/2026 в лондонском клубе. Главный тренер команды Томас Франк высказался о переходе игрока.

«Рандаль — высококлассный игрок, доказавший свою состоятельность за годы выступлений за крупные команды из Лиги чемпионов, а также у него богатый опыт выступлений за сборную Франции.

Он в хорошем возрасте, на пике карьеры, обладает неплохими качествами, которые подойдут как нам, так и Премьер-лиге, и даёт нам дополнительные возможности в финальной трети поля, позволяя играть как флангами, так и через центр.

Мы все рады тому, что Рандаль может привнести в команду, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним», – приводит слова датского специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Коло Муани провёл в аренде в «Ювентусе». В Серии А игрок за 16 матчей отметился восемью голами и одной результативной передачей. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.