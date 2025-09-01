Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам: это мой последний год в сборной Франции, но я не прощаюсь

Дешам: это мой последний год в сборной Франции, но я не прощаюсь
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о своём будущем после ухода из национальной команды в 2026 году.

«Знаю ли я уже, чем буду заниматься в сентябре 2026 года? Да, конечно, всё запрограммировано, спланировано, вы же меня знаете (улыбается).

Мой последний сезон в сборной? Он мог произойти и раньше, потому что всё могло сложиться не так удачно, или так решил бы президент футбольной федерации. Цель — отбор [на чемпионат мира 2026 года], и это не только моя цель. После этого, в сентябре следующего года, меня в команде не будет, это точно. Я буду где-то ещё, но не знаю где. У меня такое чувство, будто я прощаюсь, однако это не так. Это мой последний год в сборной, вот и всё», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Материалы по теме
Зидан станет тренером сборной Франции после чемпионата мира 2026 года — Брисбуа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android