Дешам: это мой последний год в сборной Франции, но я не прощаюсь

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о своём будущем после ухода из национальной команды в 2026 году.

«Знаю ли я уже, чем буду заниматься в сентябре 2026 года? Да, конечно, всё запрограммировано, спланировано, вы же меня знаете (улыбается).

Мой последний сезон в сборной? Он мог произойти и раньше, потому что всё могло сложиться не так удачно, или так решил бы президент футбольной федерации. Цель — отбор [на чемпионат мира 2026 года], и это не только моя цель. После этого, в сентябре следующего года, меня в команде не будет, это точно. Я буду где-то ещё, но не знаю где. У меня такое чувство, будто я прощаюсь, однако это не так. Это мой последний год в сборной, вот и всё», — приводит слова Дешама L'Equipe.