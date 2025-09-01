Проваливший медосмотр в «Милане» Бонифасе перешёл в «Вердер»

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе продолжит карьеру в «Вердере». Об аренде форварда сборной Нигерии было объявлено на официальном сайте бременского клуба.

Ранее Бонифасе был близок к переходу в «Милан». Футболист даже прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра, результаты которого не удовлетворили итальянскую команду.

Нигериец перешёл в «Байер» летом 2023 года и в дебютном сезоне забил в новом клубе 21 гол и отдал 10 результативных передач в 34 матчах. Бо́льшую часть прошлого сезона Бонифасе пропустил из-за травм. Контракт 24-летнего нападающего с леверкузенцами рассчитан до лета 2028 года.