«Фулхэм» взял в аренду нападающего Самуэля Чуквезе из «Милана»

«Фулхэм» подписал нападающего «Милана» Самуэля Чуквезе. Игрок переходит в английский клуб в аренду с опцией выкупа. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок сборной Нигерии перебрался в стан «россонери» в 2023 году за € 28 млн. До этого вингер выступал за «Вильярреал», с которым выигрывал Лигу Европы в сезоне-2020/2021 и доходил до полуфинала Лиги чемпионов. В составе испанской команды он отметился 37 голами и 29 результативными передачами в 207 матчах.

В 36 играх прошлого клубного сезона Самуэль забил пять голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость африканского футболиста составляет € 10 млн.