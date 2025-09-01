Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В РФС изучат запрос «Краснодара» касательно отмены удаления Кордобы в матче с ЦСКА

«Краснодар» направил в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запрос относительно отмены дисквалификации нападающего Джона Кордобы, которую тот получил в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

О получении соответствующего запроса от «Краснодара» сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Получили от «Краснодара» заявление об отмене красной карточки Кордобе», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

Напомним, на 56-й минуте матча главный арбитр Рафаэль Шафеев показал футболисту «быков» прямую красную карточку. В протоколе встречи данный эпизод трактуется как наказание колумбийца за неспортивное поведение и удар ногой в руку защитника московской команды Мойзеса.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи играх.