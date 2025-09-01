Зинченко может стать игроком «Ноттингем Форест» — The Athletic

«Ноттингем Форест» надеется усилиться защитником «Арсенала» Александром Зинченко. Об этом сообщает The Athletic.

«Лесники» направили соответствующий запрос до закрытия летнего трансферного окна, речь идёт об аренде игрока на один сезон. Отмечается, что условия сотрудничества с самим футболистом «Ноттингем Форест» также сформулировал. В этом исполнителе команда из графства Ноттингемшир видит альтернативу Хави Галану из «Атлетико», трансфер которого сорвался.

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.