Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинченко может стать игроком «Ноттингем Форест» — The Athletic

Зинченко может стать игроком «Ноттингем Форест» — The Athletic
Комментарии

«Ноттингем Форест» надеется усилиться защитником «Арсенала» Александром Зинченко. Об этом сообщает The Athletic.

«Лесники» направили соответствующий запрос до закрытия летнего трансферного окна, речь идёт об аренде игрока на один сезон. Отмечается, что условия сотрудничества с самим футболистом «Ноттингем Форест» также сформулировал. В этом исполнителе команда из графства Ноттингемшир видит альтернативу Хави Галану из «Атлетико», трансфер которого сорвался.

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Официально
«Ноттингем Форест» объявил о переходе вратаря из «Ботафого»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android