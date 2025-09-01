Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кристал Пэлас» Гласнер угрожал уйти в случае продажи Гехи — Mirror

Главный тренер «Кристал Пэлас» Гласнер угрожал уйти в случае продажи Гехи — Mirror
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Кристал Пэлас» Марк Гехи не перешёл в «Ливерпуль» из-за главного тренера лондонцев Оливера Гласнера. Наставник пообещал владельцу клуба уйти из команды, если игрока сборной Англии отпустят в другой клуб. Об этом сообщает Mirror.

При этом английское издание сообщает, что владелец «орлов» был заинтересован в сделке с «Ливерпулем» из-за финансовой выгоды. Но после угрозы Гласнера функционер принял сторону тренера и отказал в сделке мерсисайдцам.

Под руководством австрийского специалиста «Кристал Пэлас» выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. За взрослую национальную команду Англии Гехи сыграл 23 встречи во всех турнирах.

Материалы по теме
Хави Симонс перешёл в «Тоттенхэм»! А «Ньюкасл» уже заменил Исака! LIVE трансферов Европы
Live
Хави Симонс перешёл в «Тоттенхэм»! А «Ньюкасл» уже заменил Исака! LIVE трансферов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android