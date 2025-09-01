Главный тренер «Кристал Пэлас» Гласнер угрожал уйти в случае продажи Гехи — Mirror

Защитник и капитан «Кристал Пэлас» Марк Гехи не перешёл в «Ливерпуль» из-за главного тренера лондонцев Оливера Гласнера. Наставник пообещал владельцу клуба уйти из команды, если игрока сборной Англии отпустят в другой клуб. Об этом сообщает Mirror.

При этом английское издание сообщает, что владелец «орлов» был заинтересован в сделке с «Ливерпулем» из-за финансовой выгоды. Но после угрозы Гласнера функционер принял сторону тренера и отказал в сделке мерсисайдцам.

Под руководством австрийского специалиста «Кристал Пэлас» выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. За взрослую национальную команду Англии Гехи сыграл 23 встречи во всех турнирах.