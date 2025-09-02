Скидки
Деле Алли расторг контракт с «Комо», проведя всего один матч за клуб — BBC

Экс-полузащитник сборной Англии Деле Алли не будет выступать в составе итальянского «Комо» в Серии А. Как сообщает издание BBC, игрок и клуб договорились о досрочном расторжении контракта. Экс-футболист «Тоттенхэма» присоединился к команде в январе 2025 года.

Деле Алли успел провести за «Комо» лишь один матч. В игре 29-го тура Серии А сезона-2024/2025 (1:2) англичанин вышел на замену на 81-й минуте, а на 90+1-й получил прямую красную карточку. Больше Алли на поле не появлялся, а в новом сезоне не попадал в заявку.

Таким образом, 29-летний полузащитник станет свободным агентом. Алли уже провёл без клуба больше пяти месяцев в период с июля 2024 года по январь 2025-го, когда покинул английский «Эвертон». На пике карьеры футболист оценивался порталом Transfermarkt в € 100 млн.

