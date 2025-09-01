Скидки
Александер Исак перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла»

Комментарии

Форвард сборной Швеции Александер Исак стал игроком «Ливерпуля». О трансфере было объявлено на официальном сайте действующих чемпионов Англии.

Как сообщила пресс-служба «Ньюкасла», трансфер Исака стал рекордным в истории английской Премьер-лиги. По данным СМИ, сумма сделки составила £ 125 млн (€ 145 млн). Сделка была заключена в последний день летнего трансферного окна после успешного прохождения медицинского обследования.

Александер Исак выступал за «Ньюкасл» с лета 2022 года. Всего на его счету 54 гола и 10 результативных передач в 86 матчах в АПЛ. В составе нового клуба швед будет выступать под девятым номером.

