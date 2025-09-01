Переход Исака в «Ливерпуль» — самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Трансфер форварда Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» стал самым дорогим переходом в истории английского футбола. Шведский форвард присоединился к мерсисайдцам за £ 125 млн (€ 145 млн).

Предыдущий трансферный рекорд тоже принадлежит команде Арне Слота. Атакующий полузащитник Флориан Вирц покинул «Байер» за сумму в € 125 млн. Тем самым «красные» дважды побили трансферный рекорд АПЛ в течение одного лета.

Трансфер Исака также превзошёл по стоимости переход хавбека Энцо Фернандеса в «Челси» из «Бенфики» за € 121 млн и покупку «Манчестер Сити» нападающего «Астон Виллы» Джека Грилиша в сезоне-2021/2022 (€ 117,5 млн).