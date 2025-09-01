Джейдон Санчо на правах аренды перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо на правах аренды перешёл в «Астон Виллу». Об этом сообщает официальный сайт «львов».

Срок арендного соглашения футболиста с командой из Бирмингема рассчитан на один сезон.

Напомним, права на Санчо принадлежат «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. За это время футболист провёл 83 матча во всех турнирах, отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Контракт 25-летнего игрока с манкунианцами рассчитан до лета 2026 года, его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в € 28 млн. Помимо этого, игрок ранее выступал за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Челси».