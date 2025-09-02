Топ-5 самых дорогих летних трансферов АПЛ — 2025/2026

В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск в английской Премьер-лиге официально закрылось летнее трансферное окно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с пятью самыми дорогими сделками этого лета в чемпионате Англии.

Топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ в летнее трансферное окно сезона-2025/2026:

Александер Исак — из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль», € 144 млн; Флориан Вирц — из «Байера» в «Ливерпуль», € 125 млн; Уго Экитике — из «Айнтрахта» в «Ливерпуль», € 95 млн; Ник Вольтемаде — из «Штутгарта» в «Ньюкасл Юнайтед», € 85 млн; Брайан Мбемо — из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед», € 75 млн.

После трёх туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» с девятью очками, на втором месте располагается «Челси» с семью очками, в топ-4 также вошли «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» (по шесть очков). Замыкают таблицу «Фулхэм» (2), «Астон Вилла» (1) и «Вулверхэмптон» (0).