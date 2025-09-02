Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Топ-5 самых дорогих летних трансферов АПЛ — 2025/2026

Топ-5 самых дорогих летних трансферов АПЛ — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск в английской Премьер-лиге официально закрылось летнее трансферное окно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с пятью самыми дорогими сделками этого лета в чемпионате Англии.

Топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ в летнее трансферное окно сезона-2025/2026:

  1. Александер Исак — из «Ньюкасл Юнайтед» в «Ливерпуль», € 144 млн;
  2. Флориан Вирц — из «Байера» в «Ливерпуль», € 125 млн;
  3. Уго Экитике — из «Айнтрахта» в «Ливерпуль», € 95 млн;
  4. Ник Вольтемаде — из «Штутгарта» в «Ньюкасл Юнайтед», € 85 млн;
  5. Брайан Мбемо — из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед», € 75 млн.

После трёх туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» с девятью очками, на втором месте располагается «Челси» с семью очками, в топ-4 также вошли «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» (по шесть очков). Замыкают таблицу «Фулхэм» (2), «Астон Вилла» (1) и «Вулверхэмптон» (0).

Материалы по теме
«Искренне верю, что получу «Золотой мяч». В «Ливерпуле» раскрывается главный талант Англии
«Искренне верю, что получу «Золотой мяч». В «Ливерпуле» раскрывается главный талант Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android