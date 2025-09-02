Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Челси» Николас Джексон перешёл в «Баварию» на правах аренды

Нападающий «Челси» Николас Джексон перешёл в «Баварию» на правах аренды
Комментарии

Нападающий Николас Джексон в рамках аренды перешёл из «Челси» в «Баварию». Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенской команды.

Срок арендного соглашения футболиста с немецким клубом рассчитан на один сезон.

Джексон перебрался в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Помимо этого, Николас защищает цвета национальной команды Сенегала.

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с шестью очками после двух матчей. Ранее команда выиграла Суперкубок Германии — 2025.

Николас Джексон Подробнее
Материалы по теме
Адемола Лукман не перейдёт в «Баварию» — Плеттенберг
Материалы по теме
Исак перешёл в «Ливерпуль»! Есть самый дорогой трансфер в истории АПЛ! LIVE
Live
Исак перешёл в «Ливерпуль»! Есть самый дорогой трансфер в истории АПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android