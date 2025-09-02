Нападающий «Челси» Николас Джексон перешёл в «Баварию» на правах аренды

Нападающий Николас Джексон в рамках аренды перешёл из «Челси» в «Баварию». Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенской команды.

Срок арендного соглашения футболиста с немецким клубом рассчитан на один сезон.

Джексон перебрался в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Помимо этого, Николас защищает цвета национальной команды Сенегала.

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с шестью очками после двух матчей. Ранее команда выиграла Суперкубок Германии — 2025.