Нападающий Висса перешёл из «Брентфорда» в «Ньюкасл»

Экс-форвард «Брентфорда» Йоан Висса стал игроком «Ньюкасл Юнайтед». Об этом клуб объявил на своём официальном сайте. Английская Премьер-лига должна одобрить сделку для её подтверждения.

Напомним, ранее футболист ДР Конго на своей странице в соцсетях обвинял руководство «пчёл» в препятствовании его переходу. Африканский игрок заменит в «Ньюкасле» Александера Исака, который присоединился к «Ливерпулю» за € 145 млн, тем самым побив трансферный рекорд АПЛ.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.