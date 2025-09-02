«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере вратаря сборной Бельгии Ламменса

Голкипер сборной Бельгии Сенне Ламменс перешёл в английский «Манчестер Юнайтед». О заключении сделки в последний день летнего трансферного окна объявил официальный сайт «красных дьяволов».

Выступавший в составе бельгийского «Атверпена» голкипер присоединился к «Манчестер Юнайтед» после получения разрешения на работу и заключил с английской командой контракт на пять сезонов — до лета 2030 года.

В марте текущего года Сенне Ламменс впервые был вызван в состав национальной команды Бельгии, но пока не дебютировал за сборную своей страны. По данным СМИ, новый голкипер обошёлся «Манчестер Юнайтед» в € 21 млн.