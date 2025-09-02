Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере вратаря сборной Бельгии Ламменса

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере вратаря сборной Бельгии Ламменса
Комментарии

Голкипер сборной Бельгии Сенне Ламменс перешёл в английский «Манчестер Юнайтед». О заключении сделки в последний день летнего трансферного окна объявил официальный сайт «красных дьяволов».

Выступавший в составе бельгийского «Атверпена» голкипер присоединился к «Манчестер Юнайтед» после получения разрешения на работу и заключил с английской командой контракт на пять сезонов — до лета 2030 года.

В марте текущего года Сенне Ламменс впервые был вызван в состав национальной команды Бельгии, но пока не дебютировал за сборную своей страны. По данным СМИ, новый голкипер обошёлся «Манчестер Юнайтед» в € 21 млн.

Материалы по теме
Исак перешёл в «Ливерпуль»! Есть самый дорогой трансфер в истории АПЛ! LIVE
Live
Исак перешёл в «Ливерпуль»! Есть самый дорогой трансфер в истории АПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android