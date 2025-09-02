Скидки
«Ноттингем Форест» объявил о переходе Александра Зинченко из «Арсенала»

«Ноттингем Форест» объявил о переходе Александра Зинченко из «Арсенала»
Комментарии

Защитник Александр Зинченко в рамках аренды перешёл из «Арсенала» в «Ноттингем Форест». Об этом сообщается на официальном сайте «лесников».

Срок арендного соглашения игрока с его новой командой рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

На протяжении карьеры футболист также выступал за «Уфу», «Манчестер Сити» и ПСВ. В составе манкунианцев игрок четыре раза становился чемпионом Англии, четырежды брал Кубок английской лиги, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

На данный момент «Ноттингем Форест» находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.

