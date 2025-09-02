Скидки
Экс-игрок «Арсенала» и «МЮ» Санчес перешёл в «Севилью»

Комментарии

36-летний нападающий Алексис Санчес продолжит карьеру в испанской «Севилье». Об этом клуб из одноимённого города объявил на своём официальном сайте. Контракт чилийца рассчитан на один сезон.

За свою карьеру южноамериканский футболист выступал за лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер». Последним клубом Санчеса был «Удинезе».

Напомним, в минувшем сезоне чилийский форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

