Исак высказался о своём переходе в «Ливерпуль» после рекордного трансфера в истории АПЛ

Новичок «Ливерпуля» Александер Исак высказался о своём трансфере в мерсисайдский клуб из «Ньюкасла» в последний день трансферного окна. Переход шведа стал самым дорогим в истории английской Премьер-лиги.

«Чувствую себя потрясающе. Путь сюда был долгим, но я невероятно счастлив быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он собой представляет. Горжусь этим. Я просто рад, что всё закончилось и я могу вернуться к работе. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде и болельщиками, чтобы снова выйти на поле

Думаю, мне есть что дать клубу и есть над чем работать. Я нападающий, однако всегда хочу отдавать команде как можно больше, в основном забивая голы, но и не только. Я хочу выиграть всё. Да, вот так просто», — приводит слова Исака официальный сайт «Ливерпуля».

По данным СМИ, сумма сделки составила £ 125 млн (€ 145 млн). Александер Исак выступал за «Ньюкасл» с лета 2022 года.