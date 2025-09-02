В Ла Лиге закрылось летнее трансферное окно сезона-2025/2026

Во вторник, 2 сентября, в 0:59 мск в испанской Ла Лиге официально закрылось летнее трансферное окно. Отметим, что клубы всех лиг Европы по-прежнему могут подписывать игроков в качестве свободных агентов при условии, что на момент закрытия окна они не были официально закреплены ни за одним клубом.

«Барселона» подписала вратаря «Эспаньола» Жоана Гарсию и взяла в аренду Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед». В мадридский «Реал» бесплатно перешёл экс-защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, кроме этого, клуб подписал защитника сборной Испании Дина Хёйсена. А столичный «Атлетико» купил нападающего Алекса Баэну из «Вильярреала» за € 45+5 млн.

В последний день оформления сделок «Бетис» полноценно выкупил бразильского вингера Антони, а «Вильярреал» приобрёл форварда сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

Зимнее трансферное окно откроется 1 января.