Джейми Варди продолжит карьеру в «Кремонезе»

Известный английский нападающий Джейми Варди на правах свободного агента пополнил состав «Кремонезе». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой контракт, срок действия которого рассчитан до лета 2026 года. Договор предполагает продление сотрудничества сторон при соблюдении определённых условий.

В прошедшем сезоне Джейми забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за клуб во всех турнирах. В составе «Лестер Сити» Варди становился чемпионом Англии, брал Кубок и Суперкубок страны.

На данный момент серо-красные занимают третье место в турнирной таблице Серии А с шестью очками после двух туров.

