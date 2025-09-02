«Если бы я играл, уничтожил бы арбитра». Радимов — о судействе матча ЦСКА с «Краснодаром»

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов категорично высказался о судействе матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1.

«Тот, кто назначил Шафеева на эту игру, должен ответить за это. Шафеев «поплыл» ещё в первом тайме. А во втором начались такие стыки, полетели искры… Поймал себя на мысли, что если бы я играл, то я бы вообще уничтожил арбитра. И ничего бы он мне не сделал, не смог удалить, потому что испугался бы», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев из Волгограда. Ранее в СМИ многие раскритиковали работу судьи в матче РПЛ.