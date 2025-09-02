«Если бы я играл, уничтожил бы арбитра». Радимов — о судействе матча ЦСКА с «Краснодаром»
Поделиться
Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов категорично высказался о судействе матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Тот, кто назначил Шафеева на эту игру, должен ответить за это. Шафеев «поплыл» ещё в первом тайме. А во втором начались такие стыки, полетели искры… Поймал себя на мысли, что если бы я играл, то я бы вообще уничтожил арбитра. И ничего бы он мне не сделал, не смог удалить, потому что испугался бы», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, главным арбитром встречи был Рафаэль Шафеев из Волгограда. Ранее в СМИ многие раскритиковали работу судьи в матче РПЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
02:39
-
02:12
-
01:55
-
01:54
-
01:46
-
01:29
-
01:28
-
01:00
-
00:56Джейми Варди продолжит карьеру в «Кремонезе» Официально
-
00:49
-
00:35
-
00:32
-
00:30
-
00:25
-
00:22
-
00:14
- 1 сентября 2025
-
23:50
-
23:46
-
23:36
-
23:31
-
23:30
-
23:26
-
23:12
-
23:05
-
23:02
-
23:01
-
22:49
-
22:45
-
22:39
-
22:38
-
22:30
-
22:18
-
22:15
-
22:05
-
22:05