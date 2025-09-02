Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» согласился продать Дуарте за $ 4 млн — UOL

«Спартак» согласился продать Дуарте за $ 4 млн — UOL
Комментарии

Парагвайский футболист «Спартака» Алексис Дуарте продолжит карьеру в «Сантосе», сообщает UOL.

«Сантос» договорился о его трансфере за $ 4 млн. 25-летний защитник подпишет контракт с клубом из Сан-Паулу на четыре сезона.

Желание игрока перейти в бразильский чемпионат в итоге убедило российский клуб отпустить его.

Ожидается, что защитник прибудет в Сан-Паулу в ближайшие часы, чтобы пройти необходимые процедуры и заключить контрактное соглашение с новым клубом.

Дуарте выступал за «Спартак» с 2023 года. За это время он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

Материалы по теме
«Спартак» отдал игрока в «Локо», «Зенит» расстаётся с легионерами. Трансферы недели в РПЛ
«Спартак» отдал игрока в «Локо», «Зенит» расстаётся с легионерами. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android