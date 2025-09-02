«Спартак» согласился продать Дуарте за $ 4 млн — UOL

Парагвайский футболист «Спартака» Алексис Дуарте продолжит карьеру в «Сантосе», сообщает UOL.

«Сантос» договорился о его трансфере за $ 4 млн. 25-летний защитник подпишет контракт с клубом из Сан-Паулу на четыре сезона.

Желание игрока перейти в бразильский чемпионат в итоге убедило российский клуб отпустить его.

Ожидается, что защитник прибудет в Сан-Паулу в ближайшие часы, чтобы пройти необходимые процедуры и заключить контрактное соглашение с новым клубом.

Дуарте выступал за «Спартак» с 2023 года. За это время он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.