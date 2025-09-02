Генич повторил эпизод с эмоциями Станковича в концовке матча «Спартак» — «Сочи»

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич опубликовал фотографию в своём телеграм-канале, где повторил эпизод с эмоциями главного тренера «Спартака» Деяна Станковича на 90+7-й минуте матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые обыграли «Сочи» со счётом 2:1.

«Похожи, да?» — подписал фотографию Генич.

Фото: Телеграм-канал Константина Генича

Напомним, «Спартак» забил победный мяч во встрече с сочинцами в компенсированное ко второму тайму время. Точный 11-метровый исполнил аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко.

На данный момент московская команда идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Станковича 11 очков. «Сочи» располагается на последнем 16-м месте с одним очком.