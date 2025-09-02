Радимов объяснил, почему Кордоба вышел из себя в матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1.

«Очевидно, что действия Кордобы — это красная карточка. Это было вызывающе, демонстративно, мяч уже практически вышел из игры. Но вопрос в том, почему это произошло? Потому что Шафеев позволил себе так судить», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 56-й минуте встречи главный арбитр Рафаэль Шафеев показал футболисту «быков» прямую красную карточку. В протоколе матча данный эпизод трактуется как наказание колумбийца за неспортивное поведение и удар ногой в руку защитника московской команды Мойзеса.