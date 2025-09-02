Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов объяснил, почему Кордоба вышел из себя в матче ЦСКА — «Краснодар»

Радимов объяснил, почему Кордоба вышел из себя в матче ЦСКА — «Краснодар»
Комментарии

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром» — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Очевидно, что действия Кордобы — это красная карточка. Это было вызывающе, демонстративно, мяч уже практически вышел из игры. Но вопрос в том, почему это произошло? Потому что Шафеев позволил себе так судить», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 56-й минуте встречи главный арбитр Рафаэль Шафеев показал футболисту «быков» прямую красную карточку. В протоколе матча данный эпизод трактуется как наказание колумбийца за неспортивное поведение и удар ногой в руку защитника московской команды Мойзеса.

Материалы по теме
«Если бы я играл, уничтожил бы арбитра». Радимов — о судействе матча ЦСКА с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android