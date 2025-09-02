«Динамо» объявило о переходе Гагнидзе в «Гранаду»

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе перешёл в испанскую «Гранаду». Футболист будет выступать за клуб из Сегунды на правах аренды.

«22-летний грузинский полузащитник отправился в аренду в испанскую команду, которая выступает в «Ла Лиге 2». Соглашение не подразумевает опцию выкупа. Лука, желаем продуктивных матчей», — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо» в официальном телеграм-канале.

Гагнидзе выступает за «Динамо» с 2021 года. За это время он принял участие в 55 встречах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал результативную передачу. Также в России он играл за «Урал» и «Крылья Советов» на правах аренды.