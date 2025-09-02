«Ливерпуль» установил рекорд футбола по сумме сделок за одно трансферное окно

Английский «Ливерпуль» установил рекорд по сумме, израсходованной на покупку новых футболистов за одно трансферное окно. Это следует из данных статистического портала Transfermarkt.

Так, по данным источника, клуб из Ливерпуля потратил за летнее трансферное окно € 483 млн. Таким образом, «Ливерпуль» побил достижение, принадлежавшее ранее «Челси». Летом 2023 года «пенсионеры» заплатили на покупку новых футболистов € 464 млн.

Напомним, этим летом «Ливерпуль» сделал рекордно дорогие трансферы, выложив € 125 млн за переход полузащитника Флориана Вирца из «Байера» и € 144 млн – за покупку шведского нападающего Александера Исака из «Ньюкасл Юнайтед». Кроме того, за € 95 млн мерсисайдцы подписали форварда Уго Экитике, а также оформили ряд переходов в защитную линию: Милош Керкез (€ 46,9 млн), Жереми Фримпонг (€ 40 млн), Джованни Леони (€ 31 млн), Армин Печи (€ 1,78 млн).