«Немного ностальгии». Аршавин опубликовал фото со стадиона «Арсенала»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин выложил фото со стадиона «Энфилд», где проходил матч в рамках третьего тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «канонирами». Встреча завершилась победой «мерсисайдцев» со счётом 1:0.

Аршавин выложил фото также из раздевалки лондонского «Арсенала».

«Немного ностальгии», — подписал фото Аршавин в соцсетях.

Фото: Соцсети Аршавина

Напомним, российский экс-футболист выступал за лондонскую команду с 2009 по 2013 годы. Всего за это время в стане «канониров» Аршавин принял участие в 144 матчах во всех турнирах, где отметился 31 голом и 45 результативными передачами.