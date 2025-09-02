Скидки
Топ-5 самых дорогих летних трансферов Лиги 1 — 2025/2026

Комментарии

В понедельник, 1 сентября, в чемпионате Франции официально закрылось летнее трансферное окно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с пятью самыми дорогими сделками этого лета в Лиге 1.

Топ-5 самых дорогих трансферов Лиги 1 в летнее трансферное окно сезона-2025/2026:

  1. Илья Забарный — из «Борнмута» в «ПСЖ», € 63 млн;
  2. Люка Шевалье — из «Лилля» в «ПСЖ», € 40 млн;
  3. Игор Пайшао — из «Фейеноорда» в «Олимпик Марсель», € 30 млн;
  4. Отавио — из «Порту» в «Париж», € 17 млн;
  5. Хулио Энсисо — из «Брайтона» в «Страсбург», € 18,5 млн;

После трёх туров чемпионата Франции возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», записав в свой актив девять очков. Столько же очков и у «Лиона», который находится на втором месте.

