Топ-5 самых дорогих летних трансферов Лиги 1 — 2025/2026

В понедельник, 1 сентября, в чемпионате Франции официально закрылось летнее трансферное окно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с пятью самыми дорогими сделками этого лета в Лиге 1.

Топ-5 самых дорогих трансферов Лиги 1 в летнее трансферное окно сезона-2025/2026:

Илья Забарный — из «Борнмута» в «ПСЖ», € 63 млн; Люка Шевалье — из «Лилля» в «ПСЖ», € 40 млн; Игор Пайшао — из «Фейеноорда» в «Олимпик Марсель», € 30 млн; Отавио — из «Порту» в «Париж», € 17 млн; Хулио Энсисо — из «Брайтона» в «Страсбург», € 18,5 млн;

После трёх туров чемпионата Франции возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», записав в свой актив девять очков. Столько же очков и у «Лиона», который находится на втором месте.