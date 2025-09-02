Скидки
«У нас было больше свободы». Карвахаль сравнил методы работы Алонсо и Анчелотти в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль сравнил работу под руководством Хаби Алонсо и Карло Анчелотти.

«У каждого тренера своя методология, это разные поколения. С Анчелотти у нас было больше свободы — могли приходить чуть позже, хотя он и злился. Хаби же более строгий, с большим уклоном на дисциплину», — приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, Алонсо сменил Анчелотти на посту главного тренера «Реала» в мае 2025 года. После трёх туров чемпионата Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив девять очков. Столько же очков и у «Атлетика» из Бильбао.

В следующем туре «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад».

