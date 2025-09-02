Скидки
Главная Футбол Новости

Топ-5 самых дорогих летних трансферов Серии А — 2025/2026

В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск в итальянской Серии А официально закрылось летнее трансферное окно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с пятью самыми дорогими сделками этого лета в чемпионате Италии.

Топ-5 самых дорогих трансферов Серии А в летнее трансферное окно сезона-2025/2026:

  1. Кристофер Нкунку — из «Челси» в «Милан», € 37 млн;
  2. Ардон Яшари — из «Брюгге» в «Милан», € 36 млн;
  3. Франсишку Консейсау — из «Порту» в «Ювентус», € 32 млн;
  4. Сэм Бёкема — из «Болоньи» в «Наполи», € 31 млн;
  5. Нико Гонсалес — из «Фиорентины» в «Ювентус», € 28,1 млн (выкуп, позже игрок отправился в аренду в «Атлетико»).

Далее располагаются четыре трансфера, на каждый из которых было затрачено по € 25 млн: Ноа Ланг (из ПСВ в «Наполи»), Уэсли Франса (из «Фламенго» в «Рома»), Никола Крстович (из «Лечче» в «Аталанту») и Роберто Пикколи (из «Кальяри» в «Фиорентину»).

После двух туров возглавляет турнирную таблицу Серии А «Наполи» с шестью очками, на втором месте располагается «Ювентус», имеющий в активе столько же очков, в топ-4 также вошли «Кремонезе» и «Рома» (по шесть очков). Замыкают таблицу «Верона» (1), «Торино» (1) и «Сассуоло» (0).

