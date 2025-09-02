Скидки
ЦСКА показал, как Челестини мотивировал игроков в перерыве матча с «Краснодаром» в РПЛ

ЦСКА показал, как главный тренер клуба Фабио Челестини мотивировал футболистов клуба в перерыве матча с «Краснодаром» (1:1) в седьмом туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Они так 90 минут прессинговать не будут. Продолжает играть. Ищем Шуму, ищем Матеуса. Матеуса, по идее, лучше всего. Каждый раз, когда мы сможем завязать игру, мы доходим до гола и продолжать играть. Мы стоим компактно и потом более динамично идём в нашу атаку. И верьте, верьте! Ребята, это вопрос веры. После гола не надо нам забивать второй, чтобы мы вот так вот сами подросли. Вы и так можете подрасти. Давайте, продолжаем играть», — сказал Челестини в раздевалке во время перерыва.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Сам матч ознаменовался несколькими судейскими скандалами. На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. В ЦСКА, в свою очередь, после матча с «Краснодаром» сообщили, что подадут в ЭСК по неназначенному пенальти.

