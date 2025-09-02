ЦСКА показал, как Челестини мотивировал игроков в перерыве матча с «Краснодаром» в РПЛ

ЦСКА показал, как главный тренер клуба Фабио Челестини мотивировал футболистов клуба в перерыве матча с «Краснодаром» (1:1) в седьмом туре РПЛ.

«Они так 90 минут прессинговать не будут. Продолжает играть. Ищем Шуму, ищем Матеуса. Матеуса, по идее, лучше всего. Каждый раз, когда мы сможем завязать игру, мы доходим до гола и продолжать играть. Мы стоим компактно и потом более динамично идём в нашу атаку. И верьте, верьте! Ребята, это вопрос веры. После гола не надо нам забивать второй, чтобы мы вот так вот сами подросли. Вы и так можете подрасти. Давайте, продолжаем играть», — сказал Челестини в раздевалке во время перерыва.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Сам матч ознаменовался несколькими судейскими скандалами. На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. В ЦСКА, в свою очередь, после матча с «Краснодаром» сообщили, что подадут в ЭСК по неназначенному пенальти.