Радимов оценил выступление «Динамо» в текущем сезоне

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», Владислав Радимов высказался об игре московского «Динамо» и работе нового главного тренера клуба Валерия Карпина.

«Потери Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева не могли не сказаться на команде. Нужно было перестраивать игру. Команда в психологическом плане не так уверена в себе. Понятно, что Карпина можно «пинать» за результаты, но нужно спросить и с игроков», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, московская команда по итогам семи туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Следующий матч «Динамо» проведёт дома со «Спартаком» 13 сентября.