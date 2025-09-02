Топ-5 самых дорогих летних трансферов Ла Лиги — 2025/2026

В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск в испанской Ла Лиге официально закрылось летнее трансферное окно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с пятью самыми дорогими сделками этого лета в чемпионате Испании.

Топ-5 самых дорогих трансферов Примеры в летнее трансферное окно сезона-2025/2026:

Дин Хёйсен — из «Борнмута» в «Реал», € 62,5 млн; Альваро Каррерас — из «Бенфики» в «Реал», € 50 млн; Франко Мастантуоно — из «Ривер Плейт» в «Реал», € 45 млн; Алекс Баэна — из «Вильярреала» в «Атлетико», € 42 млн; Жорж Микаутадзе — из «Лиона» в «Вильярреал», € 31 млн.

После трёх туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с девятью очками, на втором месте располагается «Атлетик» из Бильбао, имеющий в активе столько же очков, в топ-4 также вошли «Вильярреал» и «Барселона» (по семь очков). Замыкают таблицу «Мальорка» (1), «Леванте» (0) и «Жирона» (0).