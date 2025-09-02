«Покажите нам переговоры VAR». Радимов — о спорных эпизодах в матче «Локо» с «Крыльями»

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Локомотива» Николая Комличенко в компенсированное ко второму тайму время в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счётом 2:2.

«Комличенко попадает первым по мячу. Какие проблемы? Ну покажите нам переговоры VAR. Это может быть только опасная игра. Они вдвоём тянутся к мячу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 89‑й минуте главный арбитр Сергей Карасев после просмотра VAR отменил гол Комличенко из‑за нарушения на вратаре «Крыльев Советов» Сергее Песьякове. Вскоре сам нападающий сфолил в собственной штрафной и был удалён за вторую жёлтую карточку. С пенальти хозяева сравняли счёт.