«Покажите нам переговоры VAR». Радимов — о спорных эпизодах в матче «Локо» с «Крыльями»

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Локомотива» Николая Комличенко в компенсированное ко второму тайму время в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счётом 2:2.
«Комличенко попадает первым по мячу. Какие проблемы? Ну покажите нам переговоры VAR. Это может быть только опасная игра. Они вдвоём тянутся к мячу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, на 89‑й минуте главный арбитр Сергей Карасев после просмотра VAR отменил гол Комличенко из‑за нарушения на вратаре «Крыльев Советов» Сергее Песьякове. Вскоре сам нападающий сфолил в собственной штрафной и был удалён за вторую жёлтую карточку. С пенальти хозяева сравняли счёт.
- 2 сентября 2025
-
06:00
-
05:48
-
05:39
-
05:36
-
05:17
-
04:45
-
04:35
-
03:30
-
03:26
-
03:03
-
02:39
-
02:12
-
01:55
-
01:54
-
01:46
-
01:29
-
01:28
-
01:00
-
00:56Джейми Варди продолжит карьеру в «Кремонезе» Официально
-
00:49
-
00:35
-
00:32
-
00:30
-
00:25
-
00:22
-
00:14
- 1 сентября 2025
-
23:50
-
23:46
-
23:36
-
23:31
-
23:30
-
23:26
-
23:12
-
23:05
-
23:02