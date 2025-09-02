Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Покажите нам переговоры VAR». Радимов — о спорных эпизодах в матче «Локо» с «Крыльями»

«Покажите нам переговоры VAR». Радимов — о спорных эпизодах в матче «Локо» с «Крыльями»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Локомотива» Николая Комличенко в компенсированное ко второму тайму время в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Комличенко попадает первым по мячу. Какие проблемы? Ну покажите нам переговоры VAR. Это может быть только опасная игра. Они вдвоём тянутся к мячу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 89‑й минуте главный арбитр Сергей Карасев после просмотра VAR отменил гол Комличенко из‑за нарушения на вратаре «Крыльев Советов» Сергее Песьякове. Вскоре сам нападающий сфолил в собственной штрафной и был удалён за вторую жёлтую карточку. С пенальти хозяева сравняли счёт.

Материалы по теме
Радимов оценил выступление «Динамо» в текущем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android