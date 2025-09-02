Топ-5 самых дорогих летних трансферов Бундеслиги — 2025/2026

В понедельник, 1 сентября, в чемпионате Германии официально закрылось летнее трансферное окно. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с пятью самыми дорогими сделками этого лета в Бундеслиге.

Топ-5 самых дорогих трансферов Бундеслиги, лето 2025/2026:

Луис Диас — из «Ливерпуля» в «Баварию», €70 млн Джарелл Куанса — из «Ливерпуля» в «Байер», €35 млн Малик Тилльман — из «ПСВ» в «Байер», €35 млн Элисс-Бен Сегир — из «Монако» в «Байер», €32 млн Джоб Беллингем — из «Сандерленда» в дортмундскую «Боруссию», €30,5 млн

После двух туров чемпионата Германии возглавляет турнирную таблицу «Бавария», набрав шесть очков. Следом идут «Айнтрахт» и «Кёльн», которые также записали по свой актив по шесть очков.