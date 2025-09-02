Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов рассказал о проблемах при перелёте из Парижа в Москву

Матвей Сафонов рассказал о проблемах при перелёте из Парижа в Москву
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как добирался из Парижа в Москву в расположение национальной команды России.

«Сегодня ночью, ровно к часу, я прилетел из Парижа в Москву. Но перед этим нас ждал волнительный транзит через Стамбул: наш первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку оставалось всего 30 минут. Представьте наше облегчение и радость, когда мы всё же успели на второй рейс!
Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло SMS: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец-то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске. Так началась моя дорога. Непростое начало, но теперь есть что рассказать вам», — написал Сафонов на личной странице в своём телеграм-канале.

В четверг, 4 сентября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией. В воскресенье, 7 сентября, национальная команда России сыграет с Катаром.

Материалы по теме
Карпин отдохнёт от «Динамо». Чего ждать от матчей сборной России в сентябре
Карпин отдохнёт от «Динамо». Чего ждать от матчей сборной России в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android