Матвей Сафонов рассказал о проблемах при перелёте из Парижа в Москву

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как добирался из Парижа в Москву в расположение национальной команды России.

«Сегодня ночью, ровно к часу, я прилетел из Парижа в Москву. Но перед этим нас ждал волнительный транзит через Стамбул: наш первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку оставалось всего 30 минут. Представьте наше облегчение и радость, когда мы всё же успели на второй рейс!

Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло SMS: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец-то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске. Так началась моя дорога. Непростое начало, но теперь есть что рассказать вам», — написал Сафонов на личной странице в своём телеграм-канале.

В четверг, 4 сентября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией. В воскресенье, 7 сентября, национальная команда России сыграет с Катаром.