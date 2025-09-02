Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медина покидает «Спартак» и продолжит карьеру в Саудовской Аравии — Сесар Луис Мерло

Медина покидает «Спартак» и продолжит карьеру в Саудовской Аравии — Сесар Луис Мерло
Комментарии

Парагвайский вингер московского «Спартака» Хесус Медина близок к переходу в саудовский «Дамак», сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

28-летний футболист не сыграл за «Спартак» ни одного матча в нынешнем сезоне, хотя его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2026 года.

Хесус Медина присоединился к красно-белым летом 2023-го из ЦСКА за € 6 млн. В прошлом сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Хесус Медина близок к уходу из «Спартака» — Versus
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android