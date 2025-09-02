Медина покидает «Спартак» и продолжит карьеру в Саудовской Аравии — Сесар Луис Мерло

Парагвайский вингер московского «Спартака» Хесус Медина близок к переходу в саудовский «Дамак», сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

28-летний футболист не сыграл за «Спартак» ни одного матча в нынешнем сезоне, хотя его трудовое соглашение с московским клубом рассчитано до июня 2026 года.

Хесус Медина присоединился к красно-белым летом 2023-го из ЦСКА за € 6 млн. В прошлом сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.