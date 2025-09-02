Скидки
«Спартак» близок к подписанию Джику из «Фенербахче» за €4 млн — A Spor

Московский «Спартак» близок к подписанию защитника турецкого «Фенербахче» Александра Джику. Об этом сообщает A Spor.

По информации источника, клубы достигли договорённости о переходе 31-летнего футболиста за сумму около € 4 млн.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы предложить игроку зарплату до € 2,3 млн в год. Джику выступает за стамбульский клуб с июля 2023-го и провёл 75 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт защитника с «Фенербахче» действует до лета 2026-го.

Александр Джику родом из Ганы, за сборную своей страны сыграл 33 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

