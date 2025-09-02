Михаила Мудрика лишили водительских прав в Великобритании на пол года

Отстранённый от футбола украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил шестимесячный запрет на управление автомобилем после ряда нарушений правил дорожного движения в Великобритании, сообщает Evening Standard.

Причиной наказания стал тот факт, что его поймали на превышении скорости в его BMW M8. За 18 месяцев он накопил 13 штрафных баллов на водительских правах.

На суде отмечалось:

«Сначала водитель не остановился, и я преследовал его на своём автомобиле. После нескольких сигналов он остановился на Strath Terrace», – рассказал полицейский.

По данным источника, на заседании суда Лавендер-Хилл в прошлом месяце Мудрик, который на слушание прислал своего адвоката, был оштрафован на £ 660, обязан уплатить £ 130 судебных издержек и £ 266 в пользу потерпевших. Кроме того, ему добавили ещё пять штрафных баллов, что привело к автоматическому запрету на вождение.

