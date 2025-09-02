Бывший партнёр Забарного рассказал, просил ли Илья у «ПСЖ» продать Сафонова

Экс-голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко прокомментировал слова защитника «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного о совместных выступлениях за французский клуб с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

– Слова Забарного: «Должен взаимодействовать с партнёром». Как это вообще возможно – играть защитнику с вратарем, не общаясь?

– Возможно. К счастью, тот вратарь не играет. Это уже плюс. Я более чем уверен, что он не общается с ним. Отдать где-то передачу в тренировочном процессе…

Я также общался с Ильёй. Я знаю, что он действительно ставил в качестве одного из условий, чтобы Сафонова не было во французском клубе. К сожалению, не всё может решиться так, как того хотим мы или Илья.

У человека есть контракт, который просто так, наверное, разорвать нельзя. Поэтому Илья говорит всё абсолютно правильно. Я читал какой-то хейт в его сторону – мол, он хайпанул, всё это было замыливанием глаз, что ему всё равно, он перешел в «ПСЖ»…

Нет, Илья – очень сознательный, не по возрасту взрослый человек, который абсолютно всё понимает. Но, к сожалению, есть такие моменты, когда всё зависит не только от него. Он своё желание, свои действия сделал, максимально выполнил то, что ему хотелось. Но опять же – есть клуб, есть контрактные обязательства другого человека с клубом, – сказал Бойко на YouTube-канале «Футбол 360».

Напомним, Сафонов и Забарный пока не провели вместе ни одного матча.

