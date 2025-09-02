Скидки
«Не стали связываться с русскими». Тренер «Утрехта» — о срыве трансфера игрока в «Спартак»

Главный тренер «Утрехта» Рон Янс прокомментировал срыв перехода крайнего защитника Суфьяна Эль-Каруани в московский «Спартак».

«Я очень горжусь семьёй Эль-Каруани и футбольным клубом «Утрехт». Они приняли решение, которое обычно не принимают ни в жизни, ни в футболе. Я думаю, это здорово, что они не стали связываться с русскими. А ведь большинство клубов выбирают деньги.

Я встречался с отцом Эль-Каруани, который тоже сыграл свою роль в этом деле. Возможно, не в финансовом плане, но, думаю, сам Суфьян сомневался, стоит ли ему это делать. Но он должен сам это объяснить. Я не видел в нём большого разочарования, скорее облегчение», — приводит слова Янса Voetbalflitsen в Х.

