Трансфер Исака в «Ливерпуль» — третий по стоимости в истории мирового футбола

Трансфер Исака в «Ливерпуль» — третий по стоимости в истории мирового футбола
Переход форварда Александера Исака из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» стал третим по стоимости в истории мирового футбола. Шведский форвард присоединился к мерсисайдцам за £ 125 млн (€ 145 млн).

Дороже него лишь два приобретения: переходы Килиана Мбаппе из «Монамо» и Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен». За француза было заплачено € 180 млн, за бразильца — € 222 млн.

Напомним, переход Исака также стал самым дорогим переходом в истории английского футбола. Предыдущий трансферный рекорд тоже принадлежит команде Арне Слота. Атакующий полузащитник Флориан Вирц покинул «Байер» за сумму в € 125 млн.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте

Комментарии
