Николас Джексон прокомментировал свой переход в «Баварию»

Новоиспеченный игрок «Баварии» Николас Джексон высказался о своём переходе на правах аренды в мюнхенский клуб.

«Я очень рад, что теперь являюсь частью этого великого клуба. «Бавария» — один из лучших клубов в мире. Все знают имена легенд, которые здесь играли, и понимают, что этот клуб — синоним величайшего успеха. У меня здесь большие цели и мечты, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь «Баварии» завоевать новые титулы», — приводит слова Джексона официальный сайт «Баварии».

В 2023 году Джексон перешёл в «Челси», где забил 30 голов в 81 матче. В прошлом сезоне он стал победителем Клубного чемпионата мира и Лиги конференций.

