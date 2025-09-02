Скидки
Нападающий ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своих взаимоотношениях с Игорем Акинфеевым

Молодой нападающий ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал свои взаимоотношения с капитаном армейцев Игорем Акинфеевым.

«Акинфеев и Пьянич — особенный для меня уровень. Кумиры. Если ты Игорь Акинфеев — говори, что я плохой, да что хочешь. Сейчас мы с Акинфеевым общаемся спокойно — но разница в возрасте все же почти в два раза, и она ощущается. Мы с Кисляком к Акинфееву обращаемся «Игорь Владимирович» — даже в игре», — приводит слова Глебова Sport24.

В нынешнем сезоне российский 19-летний нападающий провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

