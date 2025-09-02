Скидки
Жубал объяснил свой выбор в пользу «Краснодара»

Бразильский защитник «Краснодара» Жубал объяснил, как ему далось решение продолжить карьеру в РПЛ.

— В РПЛ в последнее время не так часто переходят игроки из топ-5 лиг Европы. Можешь объяснить свою мотивацию при переходе в «Краснодар»?
— Скажу так: мой агент позвонил и сообщил, что есть предложение от «Краснодара», что в РПЛ играют много бразильских футболистов и что «Краснодар» — это отличный клуб, который только что стал чемпионом. Конечно, жаль, что российские клубы не играют в еврокубках. Если бы не проблемы в мире, то сейчас мы с «Краснодаром» выступали бы в Лиге чемпионов. Но в любом случае я очень рад переходу. Это было верное решение для меня. Мне очень понравилась команда, инфраструктура, атмосфера на домашнем стадионе. Это был лёгкий выбор для меня.

— Общался с кем-нибудь из бразильцев в РПЛ перед трансфером в «Краснодар»?
— Да, с Торменой. Он мой хороший друг. Мы вместе играли в Португалии. Он мне рассказал всё о клубе, стране и чемпионате, — приводит слова Жубала Legalbet.

Напомним, соглашение 32-летнего защитника с «Краснодаром» рассчитано до лета 2027 года. Ранее он провёл более 180 матчей за французский «Осер».

