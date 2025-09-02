«Ливерпуль» объявил о трансфере Исака, Синнер выбил с US Open Бублика. Главное к утру
Шведский нападающий Александер Исак официально перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла», казахстанский спортсмен Александр Бублик проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру и покинул Открытый чемпионат США, российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на US Open — 2025, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александер Исак перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла».
- Александр Бублик проиграл Яннику Синнеру в 1/8 финала US Open, взяв всего три гейма.
- Андрей Рублёв завершил выступление на US Open — 2025, проиграв Оже-Альяссиму.
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного US Open — 2025.
- Александрова разгромно проиграла Швёнтек в матче за выход в четвертьфинал US Open.
- Россияне показали худшее выступление на US Open за последние семь лет.
- Нападающий «Челси» Николас Джексон перешёл в «Баварию» на правах аренды.
- Кудерметова с Мертенс вышли в 1/4 финала US Open, где сыграют против Андреевой и Шнайдер.
- «Ноттингем Форест» объявил о переходе Александра Зинченко из «Арсенала».
- «Ливерпуль» установил рекорд футбола по сумме сделок за одно трансферное окно.
