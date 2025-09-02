Скидки
Главная Футбол Новости

2 сентября главные новости спорта, US Open — 2025, футбол, теннис, футбольные трансферы, АПЛ, Бундеслига

«Ливерпуль» объявил о трансфере Исака, Синнер выбил с US Open Бублика. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский нападающий Александер Исак официально перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла», казахстанский спортсмен Александр Бублик проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру и покинул Открытый чемпионат США, российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на US Open — 2025, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александер Исак перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла».
  2. Александр Бублик проиграл Яннику Синнеру в 1/8 финала US Open, взяв всего три гейма.
  3. Андрей Рублёв завершил выступление на US Open — 2025, проиграв Оже-Альяссиму.
  4. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного US Open — 2025.
  5. Александрова разгромно проиграла Швёнтек в матче за выход в четвертьфинал US Open.
  6. Россияне показали худшее выступление на US Open за последние семь лет.
  7. Нападающий «Челси» Николас Джексон перешёл в «Баварию» на правах аренды.
  8. Кудерметова с Мертенс вышли в 1/4 финала US Open, где сыграют против Андреевой и Шнайдер.
  9. «Ноттингем Форест» объявил о переходе Александра Зинченко из «Арсенала».
  10. «Ливерпуль» установил рекорд футбола по сумме сделок за одно трансферное окно.
