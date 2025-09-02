Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ливерпуль» объявил о трансфере Исака, Синнер выбил с US Open Бублика. Главное к утру

Шведский нападающий Александер Исак официально перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасла», казахстанский спортсмен Александр Бублик проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру и покинул Открытый чемпионат США, российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на US Open — 2025, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».