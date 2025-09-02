«Сейчас я готов на 100%». Левандовски — о возвращении в строй после травмы

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал постепенное возвращение к игровому процессу после повреждения бедра.

«Сезон только начинается, он очень длинный. Я не испытывал давления, чтобы скорее начать играть как можно больше минут. Август — это месяц, когда нужно входить в игру. Всё начинается в сентябре, поэтому я понимаю, что необходимо подходить к этому спокойно, не нужно торопиться. Сезон очень длинный, надо смотреть на него в целом. Но я рад, что сейчас готов на 100%», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Барселоны».

Напомним, в начале августа сообщалось, что польский футболист травмировал заднюю поверхность бедра левой ноги.

В прошлом сезоне 36-летний форвард провёл 52 матча во всех турнирах, забил 42 мяча и сделал три результативные передачи. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2026 года.